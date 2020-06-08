شكرا لقرائتكم أحمد مصطفى بيبو يتابع التدريبات المنزلية لأسوان بعد استقالة عبد العاطى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتابع أحمد مصطفى بيبو مدرب فريق أسوان، تدريبات اللاعبين المنزلية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك عقب اعلان مجدي عبد العاطي استقالته من تدريب الفريق مرجعاً السبب إلى تأخير المستحقات المادية للاعبين منذ بداية التوقف وهو ما وضعهم في أزمات مادية حيث اضطر بعض اللاعبين لبيع ممتلكاتهم من أجل الانفاق على أسرهم.

في سياق متصل، رفض مسئولو نادي أسوان، استكمال منافسات الموسم الجاري تحت أي ظروف، حيث أكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان، أن سلامة اللاعبين أهم من أي شئ، مشيراً أن تكاليف التعايش مع كورونا واتخاذ الاجراءات الاحترازية ستكون عقبة لا يستطيع أبناء الجنوب تخطيها بسبب ضعف الامكانيات المادية.

وقال أمين في تصريحات خاصة: نؤيد أي سيناريو في الفترة المقبلة باستثناء استكمال الموسم الجاري، لأن خزينة النادي لن تتحمل تكلفة إقامة معسكر في القاهرة 3 أشهر لاستئناف الدوري.

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وعن مجدي عبد العاطي مدرب الفريق والذي تقدم باستقالته مؤخراً قال أمين: حتى الآن لم نحسم موقفنا من استقالة مجدي عبد العاطي، وننتظر عودة اللواء أحمد سليمان من القاهرة نهاية الأسبوع الجاري، لحسم موقفنا تجاه قرار عبد العاطي سواء بقبول الاستقالة أو رفضها.

وأضاف أمين: لم نتطرق إلى الحديث عن مدربين جدد في الوقت الحالي نحتاج أولاً إلى حسم موقفنا مع مجدي عبد العاطي، ولا صحة لما تم تداوله عن ترشيح محمد يوسف لتدريب الفريق.

ووجه عبد العاطى خطاباً إلى الإدارة بنادى أسوان قائلاً: "أرجوا من سيادتكم قبول استقالتى من منصبى كمدير فنى للفريق لعدم قدرتى على الإستمرار فى ظل هذه الظروف وهذا التجاهل والصمت التام من جانبكم وإدارتك غير المتوقع لهذه الأزمة وعدم تقديركم لظروف اللاعبين والجهاز الفنى المادية والمعنوية هو ما دفعنى دفعاً لهذا القرار".

ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا آخر.