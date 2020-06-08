شكرا لقرائتكم مطاريد الأهلى والزمالك مرفوضين فى الانتاج الحربى ..اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بنادى الانتاج الحربى أن ناديه يرفض فكرة التعاقد مع اللاعبين الراحلين عن الاهلى والزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ويفضل استعارة اللاعبين الشباب بالناديين وقال المصدر فى تصريحات خاصة: " مطاريد الاهلى والزمالك يطلبون أموالا تفوق قدرة خزينة الانتاج الحربى وتصنع فتنة بين اللاعبين المتواجدين بالفريق ونحن فى غنى عن ذلك " ، ويضيف : " فاتحنا أحد لاعبى الاهلى الذى خرج للإعارة فى الميركاتو الشتوى الماضى وطلب ثلاثة مليون جنيه فى الموسم وعلى الفور اعتذرنا له" .

وتابع المصدر : " بينما اللاعبين الشباب نحصل عليهم عن طريق الاعارة ونمحنهم فرصة المشاركة بإستمرار والتألق ويكون المقابل المادى زهيد للغاية لذا نفضل الشباب عن اللاعبين الراحلين من قطبى الكرة المصرية".

فى سياق مختلف ، يرى خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه لايشعر بالقلق إزاء الحديث عن عودة بطولة الدوري بخلاف بعض الأندية التى تقاتل للهروب من عودة المسابقة استناداً لموقفها المتراجع بالبطولة قبل تجميدها، وقال مهدى فى تصريحات خاصة : " رغم أن الإنتاج يحتل المركز الثامن ولكن الفوز بمباراة واحدة ينقلنا للمركز الرابع وندخل المربع الذهبى فى ظل تقارب النقاط بين الفرق ولو كنا فزنا بمباراة اف سى مصر التى تأجلت لسوء الاحوال الجوية كنا صعدنا للمربع الذهبى قبل تجميد البطولة" .

ويضيف مدير الكرة بالانتاج الحربى : " قدمنا نتائج متميزة بالدور الاول للدوري ونملك طموحات كبيرة لإنهاء الموسم فى المربع الذهبى للإشتراك فى المسابقات الأفريقية لأول مرة فى تاريخ النادى ، لذا سواء عادت البطولة أو ألغيت فنحن على المستوى الفنى فى أمان كبير".

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وفى وقت سابق ، كشف مصدر بالإنتاج الحربى أن ناديه يحتاج لخمسة ملايين جنيه لاستكمال مباريات الدوري العام حال الإستقرار على عودة المسابقة بشكل نهائى بعد فترة توقف طويلة خوفاً من تداعيات انتشار وباء كورونا ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة: "لابد أن يسارع إتحاد الكرة بحسم مصير الدوري وأيضاً تحديد كل سبل عودته وعلى رأسها التكلفة المادية الكبيرة التى تحتاجها الأندية للترتيب لعودة المسابقة سواء معسكرات أو مستحقات للاعبين والأجهزة الفنية أو استعدادات طبية لإجراء المسحات والتحاليل لكل عناصر المنظومة".

ويضيف المصدر : " نحتاج 5 مليون جنيه لإستكمال المسابقة وهو رقم كبير على ميزانية الانتاج الحربى وحتى فى حالة وصول دعم من الجبلاية فلن يكفى الأموال المنتظر صرفها لعودة المسابقة".

وأرسل نادى الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر، للجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، خطابا رسميا يطالب خلاله بتحديد الجهة التى سوف تتحمل التكلفة المالية الباهظة المنتظر وقوعها على عاتق الأندية، حال اتخاذ الإجراءات الوقائية من وباء كورونا، فضلاً عن الجهة المسئولة عن دفع تعويضات حال وقوع إصابات أو ضحايا للوباء اللعين فى عناصر اللعبة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.