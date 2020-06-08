شكرا لقرائتكم الأهلي يوضح موقفه من ضم كريم البركاوي لتدعيم هجومه فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو النادي الأهلي حقيقة دخول النادي في مفاوضات لضم كريم البركاوي مهاجم حسنية أغادير المغربي، بعد أرتباط أسمه بالنادي وتأكيد اللاعب نفسه بوجود مفاوضات مع الأهلي لضمه، وأكد مسئولو الأهلي أن كريم البركاوي ليس من ضمن القائمة المختصرة للمهاجمين المرشحين لأرتداء قميص الأهلي في الموسم الجديد، وقالت صحيفة "البطولة" المغربية، إن كريم البركاوى أكد فى تصريح خاص لها، انطلاق مفاوضات بين إدارتى الأهلى المصرى وحسنية أغادير، لدراسة إمكانية انتقاله للنادى الأكثر تتويجا بالألقاب فى القارة الأفريقية، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشار البركاوى إلى أن المفاوضات مازالت جارية، فى انتظار مناقشة العرض الذى تقدم به النادى المصرى، من أجل الحسم فى أمور الصفقة، وأكد الموقع أن العديد من أندية الدرجة الثانية فى الدورى الألماني، كانت تتابع اللاعب البركاوى خلال مبارياته مع الحسنية، للوقوف على إمكانياته وفتح المفاوضات مع إدارة فريقه للاستفادة من خدماته خلال فترة الانتقالات.

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في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).