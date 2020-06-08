حازم إمام : مش مستمتع بالدوري الألمانى ومستنى على نار أنجلترا وإسبانيا

جدة - عمرو شويل كشف حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق عن عدم استمتاعه بمشاهدة الدوري الالمانى مؤكداً أنتظاره الشديد لعودة الدوري الانجليزى والاسبانى ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر أذاعة أون سبورت : " مش مستمع خالص بمشاهدة الدوري الالمانى ، معرفش ممكن يكون السبب غياب الجماهير عن الملاعب ، بس رغم أن مفيش دوري غيره الناس بتتفرج بس مش مستمتعة ، مستنى على نار عودة الدوري الانجليزى والاسبانى خلال الفترة المقبلة" .

ويضيف حازم إمام : " هنشوف الدوري الانجليزى والاسبانى لما يرجعوا بدون جمهور اتأثروا بردو وفى فرق وساعتها نقيم هل ظلمنا الدوري الالمانى ولا لأ ".

واختتمت منافسات الجولة 30 من الدورى الألمانى لكرة القدم "بوندزليجا"، أمس الأحد، بتعادل فريق أوجسبورج مع ضيفه فريق كولن بنتيجة 1 – 1، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب " إمبولس أرينا"، إذ يعد البوندزليجا أول دورى، بين الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، التى تستأنف نشاطها بعد توقف طويل، وبالتحديد منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.

واقترب فريق بايرن ميونخ، خطوة جديدة، من التتويج بلقب الدورى الألمانى للمرة الثامنة على التوالى، بعد فوزه الكبير الذى حققه على مضيفه فريق باير ليفركوزن، أمس الأول السبت، بنتيجة 4 – 2، سجل رباعية الفريق البافارى، كينجسلى كومان، ليون جوريتسكا، سيرج جنابرى وروبرت ليفاندوفسكى، فى الدقائق 27، 42، 45 و 66، بينما أحرز هدفى ليفركوزن، لوكاس ألاريو وفلوريان فيرتز، فى الدقيقتين 10 و89.

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وواصل بوروسيا دورتموند، الوصيف برصيد 63 نقطة، ملاحقته لبايرن ميونخ، بعد فوزه الصعب على ضيفه فريق هيرتا برلين، بهدف سجله إيمرى كان، فى الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

بينما سقط صاحب المركز الثالث فريق لايبزيج، فى فخ التعادل الإيجابى 1 – 1، أمام فريق بادربورن، متذيل الترتيب، ليصل رصيده للنقطة 59.

وتنطلق مباريات الجولة الـ31 من الدورى الألمانى، مساء اليوم الجمعة المقبل، بلقاء هوفنهايم، مع ضيفه فريق لايبزيج.