شكرا لقرائتكم ميشيل ياناكوني: فى الأهلى أى نتيجة غير الفوز كارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كد البلجيكى ميشيل ياناكوني مدرب حراس النادى الأهلى، أن الأمور تسير بشكل جيد مع المارد الأحمر خاصة أنه يتقاضى راتبه كاملا على الرغم من توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.

قال مدرب حراس الأهلى في تصريحات لصحيفة " laprovince " البلجيكية أن الإقامة في القاهرة رائعة، لدينا ملعب وحمام سباحة للتدريب اليومي الشخصي، الأجواء حارة لكنها ليست خانقة من الساعة الثامنة مساء كل شيء مغلق.

أشار ياناكوني إنه لم يعد إلى بلجيكا منذ نوفمبر الماضي قائلا: " مع الكارثة الصحية، توقف كل شيء كنت قد حجزت تذاكر العودة ولكن تم إيقاف الطيران، خروجي الوحيد من مقر إقامتي الآن للتسوق أو للركض مع أحد أعضاء جهاز رينيه فايلر".

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أضاف مدرب الحراس البلجيكى: " الأهلي يجب أن يفوز بكل شيء، التعادل في مباراة واحدة يعد كارثة، قبل توقف النشاط عدنا من رحلة طويلة إلى جنوب إفريقيا تأهلنا فيها إلى نصف نهائي دوري الأبطال، وكنا سنتعرض لهزيمة في الدوري لكننا تعادلنا أمام سموحة، نحن نقدم موسم كبير، يكفي أن ترى أن الزمالك منافسنا التقليدى يتأخر عن الأهلى بـ21 نقطة، ومازلنا ننافس في كأس مصر وكذلك لا يمكننا نسيان أننا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

شدد ياناكوني على أنه في مغامرة غير طبيعية بعد تأقلمه مع ثقافة مختلفة بشكل عام، وكرويا تأقلمت مع الحفاظ على هويتي الكروية ما ساعدني على النضوج كثيرا، وتعاملت مع حراس رائعين من بينهم محمد الشناوى حارس دولي عالمى.

أشار مدرب حراس الأهلى عن إجراءات مكافحة كورونا في مصر: " تقوم الحكومة المصرية بإصدار قرارات متفائلة، في البداية ظننا أن الموسم سيتم استئنافه سريعا، ولكن مع الوقت بدأت السلطات في مصر التوافق مع الإجراءات المتخذة في أوروبا ولهم كل الحق. الإجراءات هنا متخذة على محمل الجد. نظن أن كرة القدم ستعود هنا بعد 15 يونيو".