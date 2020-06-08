شكرا لقرائتكم قفشة وحارس الزمالك بشعار "الأهلي والزمالك إيد واحدة" ع البحر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفع الثنائي، محمد مجدي قفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، ومحمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، شعار "لا للتعصب"، ونشر قفشة صوراً عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال تواجده مع حارس العرين الأبيض في رحلة بحرية بالعين السخنة، كوسيلة للتسلية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وتعد هذه المرة الثانية التي يظهر فيها ثنائي الأهلي والزمالك سوياً، خلال أيام قليلة، حيث ظهر الثنائي من قبل برفقة أصدقائهم في محاولة للتغلب على ملل الحجر المنزلي لكورونا.

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قفشة يستجم



قفشة

في سياق آخر، أكد الجهاز الطبى بالأهلى أن حفاظ اللاعبين على أوزانهم المثالية هو التحدى الأكبر الذى يواجه جهاز الكرة، خاصة أن استعادة اللاعبين للياقتهم البدنية لن يستغرق أكثر من 3 أسابيع من تاريخ عودة التدريبات الجماعية ولكن بشرط حفاظ اللاعبين على أوزانهم.

وعدل الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، برنامج تدريب لاعبى الفريق المنزلي، من خلال إضافة بعض التدريبات البدنية التى من شأنها الحفاظ على معدل اللياقة البدنية ومنع حدوث أى زيادة فى أوزان اللاعبين، ويحاول الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر خلق حالة من الابتكار فى تدريبات لاعبى الفريق المنزلية لتجنب حالة الملل التى قد تحدث بسبب إيقاف التدريبات الجماعية بسبب تداعيات فيروس كورنا فى العالم.

كما يحرص لاعبو الزمالك على أداء التدريبات المنزلية وفقاً للخطة التي وضعها الفرنسي باتريس كارتيرون، للحفاظ على لياقة اللاعبين، فيما يرسل اللاعبون فيديوهات التدريب المنزلي إلى الفرنسي للتأكد من تطبيق البرنامج التدريبي.