شكرا لقرائتكم إنبى يرغب فى تمديد استعارة أحمد على من بيراميدز فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرغب مسئولو إنبى، استمرار أحمد على مهاجم الفريق المعار إليه من بيراميدز، فى الموسم الجديد، بعد استعارته فى شهر يناير الماضى لمدة 6 أشهر، إلا إن توقف النشاط الكروى فى منتصف شهر مارس الماضى لم يمكن الجهاز الفنى للفريق البترولى من الاستفادة بجهوده بأفضل صورة، لذا سيتم البحث عن تمديد الإعارة فى الموسم القادم.

وينتظر مسئولو إنبى، تحديد موقف النشاط الكروى من أجل الحديث مع أحمد على حول استمراره ضمن صفوف الفريق البترولى حيث يمتلك اللاعب علاقة طيبة مع الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان مما يسهل فى مفاوضات بقائه ضمن صفوف الفريق ويتوقف الأمر على موافقة ناديه فى استمراره ضمن صفوف الفريق البترولى من عدمه.

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فيما استقر الجهاز الفنى لإنبى على تأجيل حسم موقف اللاعبين الأجانب بالفريق البترولى، انتظاراً لحسم مصير النشاط الكروى بعد وجود اقتراحات بشأن فسخ التعاقد مع اللاعبين الأجانب واستقدام لاعبين جدد فى الموسم المقبل، فى حالة عدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز، إلا أن جهاز الفريق فضل استمرار لاعبى الفريق الحاليين انتظاراً لموقف النشاط مع التواصل معهم ودعمهم، فى ظل توقف النشاط الكروى فى الوقت الحالى.

ومن المنتظر أن يعقد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، جلسة مع إدارة النادى البترولى عقب تحديد مصير الموسم الكروى، من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالفريق فى الموسم المقبل حال إلغاء الموسم الكروى الحالى إلى جانب وضع خطة الموسم الجديد ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، وذلك برصيد 25 نقطة، ويحرص حلمى طولان على متابعة اللاعبين بشكل يومى من أجل الحفاظ على مواصلة خوض التدريبات الخاصة بهم فى المنزل وذلك بوضع برامج مكثفة لهم من أجل الحفاظ على أوزانهم ومعدلات اللياقة البدنية الخاصة بهم.