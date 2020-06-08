شكرا لقرائتكم تعليمات صارمة من عصام الحضري لأحمد حمدي في وصلة تدريبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر عصام الحضري نجم النادي الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، خلال قيامه بوصلة تدريب لأحمد حمدي حارس مرمى الاتحاد السكندري السابق، في أحد الملاعب القريبة من منزله، ويتولى السد العالى فى الفترة الحالية تولى تدريب ثلاثة حراس مرمى، هم أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصرى البورسعيدى، وأحمد حمدى، وزياد أحمد المحترف فى أحد الفرق الأوروبية، وذلك خلال الفترة الحالية والتى تشهد توقف العديد من مسابقات الدورى فى مصر والعالم بسبب تفشى فيرس كورونا.

وقال الحضرى فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أنه يقوم بتدريب حراس المرمى لرفع كفاءتهم ومساعدتهم على الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية وعدم التأثر بفترة توقف الأنشطة الرياضية، مشددًا على حرصه على إجراءات الوقاية اللازمة والتى نصت عليها منظمة الصحة العالمية.

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ويبدو أن فيروس كورونا، الذى تسبب فى توقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى، كإجراء احترازى للحد من انتشار الوباء العالمى، أظهر موهبة جديدة لدى عصام الحضري، الذى بدأ يخطو خطواته الأولى فى عالم التدريب، بهدف نقل خبراته الدولية إلى غيره من اللاعبين، على أحد الملاعب الصغيرة القريبة من منزله، بعدما طلب أكثر من لاعب من السد العالي، تدريبهم خلال فترة التوقف للحفاظ على لياقتهم واكتساب المزيد من الخبرات استعداداً لعودة الدورى.

والأمر جذب نجوم الكرة إلى معسكر إعداد السد العالي ليزوره عبد الله بكري لاعب بيراميدز، حرصاً على التدريب والاستعدادا لاستئناف مسابقة الدوري العام، والتقط بكري صوراً تذكارية مع السد العالي.

عصام الحضرى أكد أنه تلقى العديد من طلبات حراس بعض فرق الدورى الممتاز – رفض ذكر أسمائهم ـ من أجل تولى تدريبهم خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن السد العالى بدأ مهمة تدريب بعض حراس المرمى، نظرًا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها فى هذا المركز ، حيث أبدى الحضرى فى كثير من تصريحاته السابقة أنه يرغب فى العمل مدربا لحراس المرمى وأن هدفه فى الوقت الحالى هو تدريب حراس المنتخب، خاصة أنه صاحب سيرة ذاتية حافلة فى الملاعب، وحصل على العديد من الرخص التدريبية فى هذا المجال، ومازال يسعى للحصول على المزيد.