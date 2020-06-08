شكرا لقرائتكم مدرب ألمانيا يشيد بأدوار غوريتسكا خارج الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم بالأهمية الدولية للمشاركة الاجتماعية من قبل ليون غوريتسكا لاعب بايرن ميونخ ونجم المنتخب.

وقال لوف في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية الرياضية يوم الاثنين: نمثل ألمانيا في كل أنحاء العالم. وعلينا أن نجسد قيما معينة من خلال ظهورنا. ليون يفعل هذا، يتسم بأنه منتبه تماما بشكل عام وكذلك بطابع العصر الأخلاقي. يتابع بدقة ما يحدث من حوله.

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وفي ذروة أزمة تفشي الإصابات بوباء كورونا المستجد، دشن غوريتسكا وزميله جوشوا كيميتش حملة الإغاثة "نحن نركل كورونا" والتي جمعت حتى الآن أكثر من خمسة ملايين يورو. وكان اللاعبان دشنا التبرعات في هذه الحملة بمليون يورو من مالهما الخاص، وانضم العديد من نجوم كرة القدم والرياضات الأخرى إلى هذه الحملة.

وقال لوف: إنه شريك مثير للغاية في الحديث مع الشباب. يمكن القول بأنه ينظر خارج الصندوق. من المثير أن تتحدث إليه. لديه إحساس هائل بالعدالة.

وأكد لوف أن غوريتسكا يدرك دوره جيدا كلاعب في صفوف المنتخب كما يكرس التزاما واهتماما بأشياء مهمة في الحياة وذات معنى وأهمية للآخرين. وقال: إنه لاعب على قدر المسؤولية.