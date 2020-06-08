شكرا لقرائتكم ديبالا متشوق لعودة المنافسات في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أنه يشعر بتحسن كبير بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكنه لم يصل إلى جاهزيته التامة حتى الآن.

وصرح ديبالا لموقع (توتو سبورت) الإلكتروني الإيطالي يوم الأحد "كنت مصابا بفيروس كورونا ولكني أشعر الآن بتحسن كبير. لست جاهزا بنسبة 100٪ ولكنني على ما يرام، "لقد عدنا إلى التدريبات وعادت كرة القدم. قريبا سنفعل ما نحبه أكثر".

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ويعود النشاط الكروي في إيطاليا يوم الجمعة القادم بلقاء يوفنتوس مع ضيفه ميلان في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا، وذلك عقب توقفه في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأكد ديبالا "آمل أن نتمكن من الاستمتاع والتسلية - أعتقد أنه سيكون الأمر مفيدا لأننا سنخوض العديد من المباريات المتتالية ، وستتاح الفرصة للجميع لمشاهدة مباراة مختلفة كل يوم. ستكون الأجواء رائعة".

يذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي، الذي يعاود نشاطه في 20 يونيو الحالي، حيث يمتلك 63 نقطة بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو قبل 12 مرحلة على نهاية البطولة التي توج بها الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) في المواسم الثمانية الأخيرة.