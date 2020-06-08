اخبار الرياضه

ديبالا متشوق لعودة المنافسات في إيطاليا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم ديبالا متشوق لعودة المنافسات في إيطاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأرجنتيني باولو ديبالا نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أنه يشعر بتحسن كبير بعد تعافيه من الإصابة بفيروس المستجد، لكنه لم يصل إلى جاهزيته التامة حتى الآن.

وصرح ديبالا لموقع (توتو سبورت) الإلكتروني الإيطالي يوم الأحد "كنت مصابا بفيروس كورونا ولكني أشعر الآن بتحسن كبير. لست جاهزا بنسبة 100٪ ولكنني على ما يرام، "لقد عدنا إلى التدريبات وعادت كرة القدم. قريبا سنفعل ما نحبه أكثر".

Advertisements

ويعود النشاط الكروي في إيطاليا يوم الجمعة القادم بلقاء يوفنتوس مع ضيفه ميلان في إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس إيطاليا، وذلك عقب توقفه في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأكد ديبالا "آمل أن نتمكن من الاستمتاع والتسلية - أعتقد أنه سيكون الأمر مفيدا لأننا سنخوض العديد من المباريات المتتالية ، وستتاح الفرصة للجميع لمشاهدة مباراة مختلفة كل يوم. ستكون الأجواء رائعة".

يذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب ، الذي يعاود نشاطه في 20 يونيو الحالي، حيث يمتلك 63 نقطة بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو قبل 12 مرحلة على نهاية البطولة التي توج بها الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) في المواسم الثمانية الأخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديبالا متشوق لعودة المنافسات في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا