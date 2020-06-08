تحقيق هانز فليك رقم تاريخي في الدوري الألماني

استطاع فريق بايرن ميونج أن يحقق نجاح كبير في هز شباك مضيفه باير ليفركوزن وذلك الأمر بثلاثية في الشوط الأول وانتهت المباراة بفوز البارين بأربعة أهداف مقابل هدفين وذلك الأمر تبعاً لإطار الجولة رثم ثلاثين من عمر الدوري الألماني.

كما أن الفريق البافاري قام بالدخول إلى المباراة وفي حاشيته 61 هدف وذلك تحت رئاسة مدربه هانز فليك قبل أن يتم الدخول إلى الشوط الأول ويصل الهدف إلى 64 هدف وتبعاً لشبكة أوبتا الخاصة بجميع الإحصائيات فإن بايرن ميونج وصلت إلى 20 مباراة تحت رئاسة فليك وبدأ ذلك من شهر نوفمبر السابق وأكدت أنه لا يوجد أي مدرب نجح في قيادة الفريق وتحقيق هذه الأهداف.