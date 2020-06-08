برشلونة يحسمها.. نيمار أو لاوتارو

يبدو أن الأمور قد تغيرت في نادي برشلونة الإسباني بعض الشيء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بتغيير أولويات الفريق الكتالوني في الصفقات، حيث وضع البلوجرانا صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي على رأس اهتماماته هذا الصيف.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن النادي الكتالوني يريد استعادة الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن ذلك لا يمثل أولوية في كامب نو، مثل عملية مهاجم إنتر ميلان، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطريقة الوحيدة التي
وأكدت الصحيفة الشهيرة أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة ومستعد للتنازل عن جزء كبير من راتبه الذي يتقاضاه في باريس سان جيرمان لتحقيق ذلك.
وتعاني معظم الأندية الأوروبية الكبرى من أزمةإقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم مؤخرًا، مما أدى إلى توقف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار الوباء، وتسبب في خسائر مالية كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على سوق الانتقالات المقبل، مما قد يغير القيمة المادية لصفقات اللاعبين، ويبدو أن كرة القدم الأوروبية ستكون على موعد مع سوق انتقالات لم تشهده من قبل.
وأجمعت الصحف الأوروبية على أن الأندية الكبرى أصبحت مضطرة لتغيير خططها للميركاتو الصيفي المقبل، وتقليص ميزانياتها للتعاقد مع لاعبين جدد، لذلك فإن التوجه العام للأندية سيكون بمحاولة استغلال أوراق بعض من لاعبيهم من أجل التعاقد مع لاعبين جدد عبر صفقات تبادلية مباشرة أو مع إضافات ومتغيرات.
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