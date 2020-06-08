سبب غياب محمد صلاح عن ودية ليفربول الأخيرة

تعرض النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي لإصابة خفيفة خلال التدريبات، قبل الاستعداد لعودة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، "البريميرليج.

أوضحت صحيفة " ليفربول ايكو"، بأن صلاح لم يشارك في مباراة ليفربول الودية الأخيرة الأسبوع الماضي ، على ملعب

أنفيلد، بسبب تعرضه للإصابة كما تعرض أندي روبرتسون وادريان للإصابة ايضًا.

وتابعت الصحيفة بأن إصابة صلاح هي كدمة خفيفة، ذلك قبل أسبوعين من مباراة ليفربول الأولى بعد إستئناف الدوري، أمام ايفرتون

المقرر لها يوم 21 يونيو الجاري ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز.

وتوقفت منافسات البريميرليج منذ شهر مارس الماضي اثر تفشي فيروس كورونا، قبل أن تقترب من العودة يوم ١٧ يونيو المقبل بشكل رسمي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الوصيف.