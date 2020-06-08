كشف خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، موقف ناديه من قرار إلغاء بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأوضح رأيه في تتويج الأحمر باللقب حال الإلغاء.
قال خالد مهدي في تصريحاتلقناة "أون تايم سبورتس": "أرفض اعتبار الأهلي بطلًا للدوري حال إلغائه، ولكن يجب أن تكون المنافسة كأن لم تكن، وبدء موسم جديد".
وأضاف مهدي: "أتمنى أن تعود الكرة في مصر وأنامع قرار عودة الدوري ولكن بشروط معينة".
واختتم: "نؤيد عودة الدوري وعدم إلغاء البطولة، ولكن مع وضع نظام لا يضر الأندية ويدمر ميزانياتها، لاسيما أن الأندية تعانى فى الأساس من أزمات مالية بالجملة منذ توقف النشاط الكروى من رواتب لاعبين وأجهزة فنية وموظفين دون موارد مالية تعينها على تحمل هذه الأوضاع".
كانت هذه تفاصيل خبر الإنتاج الحربي يرفض تتويج الأهلي بالدوري حال إلغائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.