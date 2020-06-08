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الإنتاج الحربي يرفض تتويج الأهلي بالدوري حال إلغائه

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 كشف خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، موقف ناديه من قرار إلغاء بطولة هذا الموسم، بسبب تفشي وباء كوفيد 19، وأوضح رأيه في تتويج الأحمر باللقب حال الإلغاء.

 قال خالد مهدي في تصريحات

لقناة "أون تايم سبورتس": "أرفض اعتبار الأهلي بطلًا للدوري حال إلغائه، ولكن يجب أن تكون المنافسة كأن لم تكن، وبدء موسم جديد".

وأضاف مهدي: "أتمنى أن تعود الكرة في مصر وأنا

مع قرار عودة الدوري ولكن بشروط معينة".

واختتم: "نؤيد عودة الدوري وعدم إلغاء البطولة، ولكن مع وضع نظام لا يضر الأندية ويدمر ميزانياتها، لاسيما أن الأندية تعانى فى الأساس من أزمات مالية بالجملة منذ توقف النشاط الكروى من رواتب لاعبين وأجهزة فنية وموظفين دون موارد مالية تعينها على تحمل هذه الأوضاع".

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