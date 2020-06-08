ميسي يعود لتدريبات برشلونة بشكل طبيعي

عاد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، إلى تدريبات الفريق الكتالوني الجماعية، اليوم الاثنين، استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ويحل برشلونة ضيفًا على ريال مايوركا، يوم السبت المقبل، في

تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب سون مويس، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وشارك ميسي في تدريبات اليوم مع فريقه بعد غياب الأيام

الماضية بسبب شعوره بالام في عضلات القدم اليمنى، واضطر الابتعاد عن التدريبات لعدم تفاقم الإصابة.

ويتصدر برشلونة جدول بطولة الدوري الإسباني حتى الآن برصيد 58 نقطة، ويسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه للاستمرار على قمة الترتيب في ظل منافسة شرسة من ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 56 نقطة.