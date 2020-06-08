موعد مباراة ليفربول المقبلة أمام وإيفرتون "ديربي الميرسيسايد "

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح لعودة النشاط الكروي والرياضي في إنجلترا خلال الفترة المقبلة واستئناف بطولة البريمييرليج بعد توقف دام لثلاثة أشهر.

ستكون عودة الليفر من مباراة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، حيث ستقام يوم 21 يونيو الجاري على ملعب جوديسون بارك كما حددت لها.

يتربع ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25

نقطة عن أقرب منافسيه ويحتاج للفوز في مباراتين من أجل حسم لقب البريمييرليج هذا الموسم.

وفي حالة خسارة مانشستر سيتي أمام آرسنال في المباراة المقررة يون 17 يونيو الجاري، سيكون الليفر بحاجة للفوز على إيفرتون فقط لحسم اللقب بشكل رسمي.