عامر عامر حارس الإنتاج الحربي يقترب من الدوري السعودي

تحدث خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، عن العروض المقدمة للاستغناء عن عامر عامر حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي، مؤكدًا عدم وجود عروض من جانب الأهلي أو الزمالك للحصول علىخدمات اللاعب.
وقال خالد مهدي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "لا توجد عروض من الأهلي أو الزمالك لضم عامر عامر، وحددنا مبلغ 10ملايين جنيه من أجل بيع الحارس، وهناك عرض من الدوري السعودي بنفس القيمة".
وعن تخفيض أجور لاعبي فريق الإنتاج الحربي بسبب جائحة كورونا قال مهدي: "لاعبو الإنتاج الحربي وافقوا على خصم 30% من مستحقاتهم المالية حال إلغاء الدوري، وحال عودته سيحصلون على الـ30%".
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