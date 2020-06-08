روما يسعى بقوة لضم مدافع ليفربول

بدأت إدارة نادي روما الإيطالي تحركاتها من أجل التعاقد مع مدافع فريق ليفربول الإنجليزي ضمن خطة دعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن إدارة النادي

الإيطالي تسعى للحصول على خدمات ديان لوفرين من الريدز لدعم صفوف الفريق الدفاعية في الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذئاب العاصمة الإيطالية طلبوا ضم سمولينج من اليونايتد بصفة

نهائية والذي يلعب معهم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، إلا أن المبالغة في المطالب المادية قد تحول دون إتمام الصفقة.

ولم يشارك لوفرين مع ليفربول هذا الموسم سوى في 14 مباراة فقط وسجل خلالها هدفًا وحيدًا وسوف تكون الصفقة غير مكلفة لخزينة روما حال التوصل لاتفاق بشأنها.