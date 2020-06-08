لأول مرة في تاريخ الكاراتيه.. منتخب لشمال وجنوب الصعيد

استقر الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي على تأسيس منتخب لشمال الصعيد وآخر لجنوبه في الفترة المقبلة وذلك لاول مرة في تاريخ الاتحاد على مدى العصور.

ولاقى خبر تأسيس منتخبين لشمال وجنوب الصعيد ترحيبا من جميع مدربي قطاع الصعيد الذين أشادوا بتطبيق تلك الفكرة وتنفيذها من قبل مجلس إدارة الاتحاد من أجل

زيادة عدد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدهراوي عبر الفيديو كونفرانس مع مدربي منطقتي ألمنيا وبني سويف في حضور عصام عبد الرؤوف و الدكتور صالح عتريس والدكتور عميد وليد الهلالى أعضاء مجلس اداره الاتحاد و احمد رضوان رئيس

لجنه المسابقات .

أكد الدهراوي أنه تم الاتفاق على تلك الفكرة لأنها ستكون فرصة لزيادة عدد اللاعبين المشاركين في بطولات الجمهورية، بالإضافة إلى أنها ستكون فرصة من قبل الجهاز الفني للمنتخب لانتقاء أفضل المواهب تمهيدا لضمهم إلى صفوف المنتخب القومي وإعدادهم بالشكل الأمثل لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وفي نهاية الاجتماع، وجه المدربون الشكر لمجلس الإدارة على تواصله الدائم والمستمر بقطاع الصعيد، ومحاولة رفع مستوى الصعيد فنيا وإداريا.