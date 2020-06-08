مانشستر يونايتد يقترب بقوة من خطف وسط نجم أتلتيكو مدريد

اقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي بقوة من الحصول على خدمات لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد الإسباني وذلك ضمن خطة النادي لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل. وأكدت صحيفة ذا صن الإنجليزية في تقرير لها اليوم الإثنين أن ساؤول نيجويز لاعب الأتلتي بات على أعتاب النادي الإنجليزي بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي حول الحصول على خدماته. الإثنين أن ساؤول نيجويز لاعب الأتلتي بات على أعتاب النادي الإنجليزي بعد التوصل لاتفاق شبه نهائي حول الحصول على خدماته. وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة سوف تكلف خزينة المانيو حوالي 71 مليون جنيه إسترليني حال تم حسمها بشكل رسمي. خزينة المانيو حوالي 71 مليون جنيه إسترليني حال تم حسمها بشكل رسمي. وذكرت الصحيفة أن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع الروخي بلانكوس تبلغ 140 مليون يورو إلا أن الأزمة التي تعاني منها الأندية بعد تفشي فيروس كورونا ستجعل قيمة اللاعب أقل بكثير من الطبيعي.

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