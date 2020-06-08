رياضة | وائل جمعة يشجع على الانتظام في الرياضة داخل المنزل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر وائل جمعة يشجع على الانتظام في الرياضة داخل المنزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يبدأ وائل جمعة نجم دفاع النادى الأهلي السابق فى التجهيز لعقد جلسات تفاعلية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وذلك لتقديم نصائح للمتابعين له عبر برنامج الجيل المبهر عبر الإنترنت، حول الحفاظ على النشاط واللياقة البدنية والصحية خلال فترة البقاء في المنزل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويتحدث جمعة عن مسيرته الحافلة مع عالم كرة القدم، والتي فاز خلالها مع منتخبنا الوطنى بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006 و 2008 و 2010، وحصل في جميعها على لقب أفضل مدافع في البطولة.
وخلال مشواره مع النادي الأهلي، والذي امتد لثلاثة عشر عاماً؛ حصد وائل جمعة أكثر من 26 لقب، ويعد اللاعب الوحيد الذي رفع كأس دوري أبطال أفريقيا ست مرات، كما فاز مع النادي بلقب كأس السوبر الإفريقي في ست مناسبات، ليعلن بعد تتويج فريقه بنسخة 2014 من البطولة عن اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم، وذلك قبل أن يعمل مديراً للكرة في النادي الأهلي لموسم واحد.
وقال جمعة انه متشوّق جداً للانضمام إلى الجلسات التفاعلية للجيل المبهر، ويتوقع بأنه سيستمتع بمناقشة العديد من جوانب كرة القدم التي تساعدنا في الحفاظ على لياقتنا البدنية والصحية.