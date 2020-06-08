رياضة | وائل جمعة يشجع على الانتظام في الرياضة داخل المنزل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر وائل جمعة يشجع على الانتظام في الرياضة داخل المنزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ وائل جمعة نجم دفاع النادى الأهلي السابق فى التجهيز لعقد جلسات تفاعلية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، وذلك لتقديم نصائح للمتابعين له عبر برنامج الجيل المبهر عبر الإنترنت، حول الحفاظ على النشاط واللياقة البدنية والصحية خلال فترة البقاء في المنزل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتحدث جمعة عن مسيرته الحافلة مع عالم كرة القدم، والتي فاز خلالها مع منتخبنا الوطنى بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006 و 2008 و 2010، وحصل في جميعها على لقب أفضل مدافع في البطولة.

وخلال مشواره مع النادي الأهلي، والذي امتد لثلاثة عشر عاماً؛ حصد وائل جمعة أكثر من 26 لقب، ويعد اللاعب الوحيد الذي رفع كأس دوري أبطال أفريقيا ست مرات، كما فاز مع النادي بلقب كأس السوبر الإفريقي في ست مناسبات، ليعلن بعد تتويج فريقه بنسخة 2014 من البطولة عن اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم، وذلك قبل أن يعمل مديراً للكرة في النادي الأهلي لموسم واحد.

وقال جمعة انه متشوّق جداً للانضمام إلى الجلسات التفاعلية للجيل المبهر، ويتوقع بأنه سيستمتع بمناقشة العديد من جوانب كرة القدم التي تساعدنا في الحفاظ على لياقتنا البدنية والصحية.