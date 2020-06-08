رياضة | عبد الناصر محمد لـ "الخليج 365 الرياضي": إلغاء الموسم الحل الأنسب لسلامة الجميع

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر عبد الناصر محمد لـ "الخليج 365 الرياضي": إلغاء الموسم الحل الأنسب لسلامة الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق السابق لفريق إف سي مصر أنه مع الغاء الموسم الحالي وإعتباره كأنه لم يكن ، وبداية موسم جديد، عقب انتهاء ذروه تفشي مرض الكورونا.

وقال عبد الناصر محمد في تصريح خاص لـ "الخليج 365 الرياضي" : علي كل نادي اعاده ترتيب الأوراق في فتره التوقف بسبب الظروف العصبيه التي يمر بها العالم من جراء جائحه كورونا ،بجانب الأخد بالإجراءات احترازيه لسلامه الجميع.

وأشار أنه لابد من إعاده تأهيل الاعبين بدنيا، وفنياً، عن طريق فترة إعداد مناسبة، بعد فتره الراحه الطويلة للاعبين، في الحجر المنزلي منذ أكثر من ثلاثه شهور.