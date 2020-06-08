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رياضة | موراتا يهدي لاوتارو مارتينيز لبرشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر يهدي لاوتارو مارتينيز لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجد نادي إنتر ميلان البديل المناسب تحسبًا لرحيل مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى صفوف الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وكشفت صحيفة "توتو سبورت" عن أن إنتر ميلان يخطط لضم ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد لتعويض الرحيل المحتمل للاوتارو مارتينيز.

 

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وبدأ إنتر ميلان المفاوضات مع أتلتيكو مدريد من أجل ضم موراتا الذي عمل من قبل تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي في يوفنتوس وتشيلسي.

 

ويمتلك لاوتارو شرطًا جزائيًا في عقده مع إنتر ميلان بقيمة 111 مليون يورو، ويحاول النادي الكتالوني التعاقد معه، ليكون مهاجم المستقبل داخل الكامب نو.

 

وأوضحت الصحيفة أن موراتا انتقل لأتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة من ، ومن المقرر أن ينتقل بشكل دائم إلى الروخي بلانكوس في يوليو المقبل.

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