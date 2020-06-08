رياضة | ريال مدريد يستعد لإيبار بـ5 تدريبات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد لإيبار بـ5 تدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين الأحد والإثنين.

Advertisements

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن أن الريال سيستأنف تدريباته غداً الثلاثاء، من أجل البدء في التحضير النهائي لمواجهة إيبار على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لحساب الجولة 28 من منافسات الدوري الإسباني.

وتابعت: "ريال مدريد سيعقد خمس جلسات تدريبية لإنهاء التحضير لمواجهة إيبار".