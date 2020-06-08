رياضة | صفقة تبادلية ضخمة تلوح في الأفق بين يوفنتوس وسان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية ضخمة تلوح في الأفق بين يوفنتوس وسان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح تقارير صحفية إيطالية، عن احتمالية وجود صفقة تبادلية ضخمة خلال الميركاتو الصيفي، بين ناديي يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن التقارير تشير لاحتمالية انتقال لاعب باريس سان جيرمان "ماركو فيراتي" ليوفنتوس، مقابل انتقال الصربي "ميراليم بيانيتش" للجهة المقابلة.

وقالت الصحيفة، أن وصول المدرب الإيطالي "ماسيمليانو أليجري" لتدريب النادي الباريسي قد يعزز من فرص إتمام الصفقة بشكل كبير.

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وانضم فيراتي من نادي بيسكارا لنادي باريس سان جيرمان عام 2012 حينما كان يلعب النادي الإيطالي في الدرجة الثانية، وقاد النادي الباريسي للتويج بسبع بطولات للدوري الفرنسي، وأربع بطولات لكأس فرنسا، وخمس بطولات لكأس الرابطة الفرنسية.

على الجانب الآخر، يرتبط بيانيتش بالانتقال لنادي برشلونة في صفقة تبادلية أخرى، حيث يصر يوفنتوس على الحصول على خدمات لاعب البارسا "آرثر ميلو" إلا أن الأخير يرفض بشدة الانتقال للنادي الكتالوني.

وتشير العديد من التكهنات داخل النادي الباريسي، برغبة الفريق بالإطاحة بالألماني توماس توخيل، مدرب الفريق الحالي، والتعاقد مع أليجري مدرب يوفنتوس السابق، لقيادة الفريق بدءاً من الموسم القادم.