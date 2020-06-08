رياضة | هاميلتون يطالب الحكومات بالتخلي عن تماثيل العنصرية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر هاميلتون يطالب الحكومات بالتخلي عن تماثيل العنصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب لويس هاميلتون المتوج ست مرات بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 الحكومات بإزالة تماثيل "العنصريين" الذين كانوا يجمعون الأموال ببيع العبيد.

جاء ذلك بعد أن شهدت مدينة بريستون أمس الأحد، إسقاط تمثال لتاجر رقيق، وذلك وسط موجة الاحتجاجات التي تشهدها بريطانيا ضد العنصرية.

Advertisements

وقال هاميلتون اليوم الإثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "بلادنا كرمت رجلاً باع العبيد الأفارقة، كل تماثيل العنصريين الذين جمعوا الأموال من بيع البشر، يجب أن تهدم! فأي هذه التماثيل التالي؟".

وأُثيرت موجة من الاحتجاجات ضد العنصرية في بريطانيا تحت شعار "حياة السود مهمة".