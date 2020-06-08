رياضة | كافاني يحدد وجهته المقبلة ويصدم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر كافاني يحدد وجهته المقبلة ويصدم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد اللاعب الأوروجوياني ايدنسون كافاني مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وجهته المقبلة خلال الصيف بعد استقراره على الرحيل من فريق العاصمة الفرنسية.

وينتهي عقد كافاني مع فريق باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفين لاتفاق جديد من أجل تجديد العقد.

ووفقا لتقارير إيطالية حسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن كافاني استقر على الانتقال إلى فريق أتليتكو مدريد الإسباني، ورفض عرض فريق إنتر ميلان الإيطالي بشكل نهائي.

ويعد هذا القرار صدمة كبيرة لفريق برشلونة، وذلك بسبب تعقيد صفقة رحيل لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، لان مسؤولو الفريق الإيطالي وضعوا كافاني كبديل للمهاجم الأرجنتيني.