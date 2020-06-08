رياضة | عرض خرافي من مانشستر يونايتد لنجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض خرافي من مانشستر يونايتد لنجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استعداده لدفع 100 مليون يورو لضم أنسو فاتي مهاجم برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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كان أسبوعاً صعباً مع أنسو فاتي على الرغم من حقيقة أن لاعب كرة القدم الشاب كان غافلاً عن كل ما كان يتحرك من حوله، حيث كان على برشلونة أن يكون قوياً بعدما رفض عرضاً بقيمة 100 مليون يورو لبيع لاعبه الشاب.

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن مانشستر يونايتد هو المهتم الرئيسي بضم أنسو فاتي، ولكن العديد من الأندية الإنجليزية كانت تبحث أيضاً عن أي احتمال للمغادرة، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية، لا يخطط "البلوجرانا" للاستغناء عنه، وتتوقع بيئة اللاعب توضيح مستقبله الرياضي لأنه يريد الحصول على مزيد من الدقائق في الموسم المقبل مع الفريق الأول.