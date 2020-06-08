رياضة | الأهلي بصدد التعاقد مع مهاجم مغربي في الميركاتو المقبل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي بصدد التعاقد مع مهاجم مغربي في الميركاتو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مهاجم نادي حسنية أغادير عن وقوع مفاوضات من قبل إدارة النادي الأهلي مع إدارة ناديه لرغبة القلعة الحمراء في الانضمام إليها خلال الموسم القادم.

وأعلن كريم البركاوي مهاجم حسنية أغادير أن انطلاق المفاوضات جاء لتحديد موقفه من الانضمام لصفوف النادي الأهلي من عدمه، ودراسة العرض المقدم لضمه جيدًا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونوه البركاوي عن تلقيه عدد من العروض للرحيل إلى الدوري المصري ومغادرة الدوري المغربي دون الكشف عن اسم أي نادي إلا النادي الأهلي.

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وأكد المهاجم المغربي أن المفاوضات مازالت جارية بين ناديه والنادي الأهلي، لمناقشة إمكانية قدومه لصفوف المارد الأحمر.

وجدير بالذكر أن كريم البركاوي يحتل المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري المغربي لهذا الموسم بعد تسجيله لـ 8 أهداف مع حسنية أغادير.