رياضة | خيانة مشروعة.. سان جيرمان يتخلى عن نجمه من أجل صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر خيانة مشروعة.. سان جيرمان يتخلى عن نجمه من أجل صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن رغبة فريق باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع صفقة نارية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

حيث يرغب فريق باريس سان جيرمان في ضم البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي.

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ووفقا لتقارير حسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن باريس سان جيرمان استقر على التخلي عن نجمه ماركو فيراتي وإدخاله ضمن صفقة تبادلية مع بيانيتش لإقناع فريق يوفنتوس.

وتأتي رغبة فريق باريس سان جيرمان في ضم اللاعب البوسني، بسبب أنهم يريدون التعاقد مع ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس السابق والذي طلب ضم ميراليم بيانيتش وان يصبح صفقة الفريق الأولى بالميركاتو.

ويعد بيانيتش محل اهتمام فريق برشلونة الإسباني في الفترة الأخيرة، ولكن الفريق الإيطالي يرفض رحيل اللاعب إلى كتالونيا بعد رفض آرثر ميلو لاعب البارسا الدخول ضمن الصفقة.