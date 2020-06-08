رياضة | نجم برشلونة يُقرب الفريق من ضم صفقة نارية في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يُقرب الفريق من ضم صفقة نارية في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو فريق برشلونة من التعاقد مع صفقة نارية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد توصيه من كيكي سيتين المدير الفني للفريق بضمه قبل بداية الموسم القادم.

وكان فريق برشلونة قد أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط يوفنتوس، ولكن النادي الإيطالي رفض بيع اللاعب بدون ادخال البرازيلي ارثر ميلو في تلك الصفقة.

ورفض البرازيلي الرحيل عن فريق برشلونة في الصيف، وأبلغ إدارة النادي بأن مستقبله سيكون كبيرا مع البارسا في السنوات المقبلة

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" صباح اليوم، بأن فريق يوفنتوس يرى بأن ارثر ميلو بدأ في تغير رأيه بشأن بقاءه مع برشلونة في الفترة المقبلة، وأصبحوا متفتحين لإبرام الصفقة.