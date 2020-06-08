رياضة | مانشستر يونايتد يقترب من ضم لاعب أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 8 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقترب من ضم لاعب أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر يونايتد على وشك التعاقد مع لاعب وسط أتلتيكو مدريد في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد بات قريبًا جدًا من الحصول على خدمات ساؤول نيجويز، وتوصل للاتفاق مع أتلتيكو على شراءه مقابل 71 مليون جنيه إسترليني.

ويوجد شرط جزائي في تعاقد ساؤول مع أتلتيكو مدريد تبلغ قيمته 140 مليون يورو، إلا أن هناك توقعات بأن خسائر الأندية بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة تفشي فيروس كورونا سيجعل النادي الإسباني يوافق على بيعه بسعر أقل.

Advertisements

وكانت تقارير سابقة نقلت اهتمام أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد بضم ساؤول، البالغ من العمر 25 عامًا الذي لعب مع أتلتيكو مدريد 37 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف.

ويشار أن ساؤول أثار جدلًا قبل أسابيع، حيث كشف أنه سيعلن عن ناد جديد بعد أيام قليلة، لكن اتضح أنه أسس ناد يحمل اسم كلوب كوستا سيتي في مسقط رأسه.