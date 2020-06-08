شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفربول إيكو»: إصابة محمد صلاح بكدمة أبعدته عن التدريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية عن تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز لإصابة أبعدته عن المشاركة في المباراة التدريبية الأخيرة التي أقيمت على ملعب أنفيلد بين فريقين من لاعبي النادي.

وأوضحت الصحيفة أن «صلاح» جلس في مقاعد المتفرجين خلال المباراة بسبب إصابته بكدمة.

وأكدت الصحيفة أنه حتى اللحظة لا يوجد داع للقلق في ظل توفر بعض الوقت قبل المباراة الأولى لليفربول مع استئناف الدوري الإنجليزي، موضحة أن تفاصيل إصابة اللاعب لم تتضح بعد.

ولم يكن «صلاح» الغائب الوحيد عن تلك المباراة إذ لم يشارك أيضًا كل من الظهير الأيسر أندي روبيرتسون والحارس أدريان.