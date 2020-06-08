شكرا لقرائتكم خبر عن «هيريرا» يكشف أسباب رحيله عن مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم الإسباني أندير هيريرا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أسباب رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد 5 مواسم قضاها داخل جدران ملعب أولد ترافورد.

وانضم «هيريرا» إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع الشياطين الحمر وعقب رفضه التجديد والبقاء في صفوف العملاق الإنجليزي.

وأوضح لاعب الوسط أسباب الخلاف بينه وبين اليونايتد قائلًا لموقع «ذا أثلتيك»: «لم يتعلق الأمر بمدة العقد المقدم، في رأيي لقد انتظرت طويلًا (ليفتح الفريق مفاوضات التجديد معه) وكنت أستحق المزيد من الاهتمام من النادي، لقد كنت لاعبًا قدم كل شئ ولم أشكو أبدًا ولم أذهب إلى الإعلام للشكوى من أي شئ».

وأضاف: «لم أتعامل بشكل سئ مع أي مدرب أو أي عضو بمجلس الإدارة وهم انتظروا حتى آخر 5 أو 6 أشهر في عقدي، لهذا كان هناك بعض الخلافات بيني وبينهم، أقول ذلك ولكني أقول أيضًا أن هذا جزء من كرة القدم، جزء من الحياة، ليس هناك شيئًا شخصيًا على الإطلاق، ولكن أنتم تسألون السؤال وأنا أعطكم وجهة نظري كلاعب محترف».