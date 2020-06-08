شكرا لقرائتكم خبر عن سترلينج لاعب سيتي يدعم احتجاجات مكافحة العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أيد رحيم سترلينج، لاعب مانشستر سيتي ومنتخب إنجلترا احتجاجات مكافحة العنصرية في بريطانيا بعد مقتل رجل أسود أعزل في الولايات المتحدة الأمريكية، جورج فلويد، بينما كان قيد الاحتجاز من الشرطة الأمريكية في منيابوليس.

وقال سترلينج في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) سيتم بثها اليوم الاثنين :«المرض الوحيد في الوقت الحالي هو العنصرية التي نكافحها. كما هو الحال بالنسبة لجائحة (فيروس كورونا)، نحن نحتاج إلى حل لإيقاف ذلك».

وأضاف: «في الوقت ذاته، فهذا ما تفعله كل هذه الاحتجاجات. هم يحاولون الوصول إلى حل والوصول إلى سبيل لإيقاف الظلم الذي يرونه وهم يقاتلون من أجل هذا الأمر»

وتابع: «طالما يحدث ذلك بشكل سلمي وآمن ودون إصابة أي شخص أو تحطيم أي متاجر، يمكن مواصلة ذلك بطريقة سلمية».

وشارك الآلاف في مسيرات للدفاع عن السود في لندن وبعض المدن البريطانية الأخرى بعد مقتل فلويد في 25 مايو .

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