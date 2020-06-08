شكرا لقرائتكم خبر عن حارس توتنهام السابق يوجه تحذيرًا لـ«مورينيو» بشأن هاري كين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه حارس نادي توتنهام ومنتخب إنجلترا السابق بول روبينسون تحذيرًا للمدير الفني البرتغالي للسبيرز جوزيه مورينيو من التعجل في الدفع بنجم هجومه هاري كين في المباريات بعد عودته من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

وكان هاري كين قد تعرض لإصابة في الفخذ خلال مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون في الأول من يناير الماضي خضع على إثرها لعملية جراحية أبعدته عن الملاعب منذ ذلك الحين.

واستفاد قائد المنتخب الإنجليزي من فترة توقف المسابقات المحلية بسبب انتشار فيروس كورونا ليتعافى من إصابته ويصبح جاهزًا الآن للعودة للمشاركة مع فريقه مع استئناف الدوري الإنجليزي إذ يستعد توتنهام لمواجهة مانشستر يونايتد في 19 يونيو القادم.

وقال «روبينسون» في حوار مع «سكاي سبورتس»: «عليك أن تقلق بشأن إمكانية هاري كين في لعب مباراتين أو ثلاثة أسبوعيًا، وإمكانية مشاركته لمدة 90 دقيقة في يوم سبت ثم الانتظار للسبت التالي للعب 90 دقيقة أخرى».

وأضاف الحارس الدولي السابق: «سيعتمد الأمر على كيفية إدارة مورينيو للموقف لأنك لا تتوقع من لاعب كان غائبًا طوال هذه المدة أن يكون بإمكانه العودة ولعب ثلاثة مباريات أسبوعيًا مع كل ما تتطلبه كرة القدم في الدوري الإنجليزي، المدربين عليهم أن يكونوا واعيين للغاية ومدركين لكيفية إدارة اللياقة البدنية للاعبيهم وإصاباتهم وعملية التدوير».

واختتم: «تدوير اللاعبين تحديدًا سيكون هائلًا في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة القادمة مع كم المباريات، وسيكون التدريب ضئيلًا وسيعتمد كل شئ على التحضير والاستشفاء».

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