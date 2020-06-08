شكرا لقرائتكم خبر عن هداف الكونفدرالية: الأهلي يتفاوض مع حسنية أغادير للتعاقد معي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد كريم البركاوي، مهاجم نادي حسنية أغادير المغربي، وجود مفاوضات من النادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من العروض من أندية أخرى بالدوري المصري.

وقال «البركاوي» لموقع «البطولة» المغربي إن المفاوضات انتلقت بين النادي الأهلي وناديه لدراسة إمكانية انتقاله للعب في القلعة الحمراء بداية من الموسم القادم.

وأوضح اللاعب أن المفاوضات لا تزال جارية وتنتظر مناقشة العرض المقدم من النادي المصري، فيما أضاف أنه تلقى العديد من العروض أيضًا من أندية أخرى في الدوري المصري.

ولفت الموقع المغربي إلى تصريحات سابقة للاعب كان قد أكد خلالها أن قرار احترافه يبقى بين يدي فريقه حسنية أغادير فيما كشف عن تفضيله الانتقال للعب في أوروبا، فيما تبقى الدوريات المصنفة ضمن الأفضل عربيًا هي وجهته المفضلة الثانية.

ويحتل كريم البركاوي قائمة هدافي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية برصيد 9 أهداف كما ينافس على لقب هداف الدوري المغربي إذ يملك في رصيده 8 أهداف وضعته في المركز الرابع بفارق هدفين فقط عن المتصدر رضى هجهوج لاعب أولمبيك خريبكة.

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