شكرا لقرائتكم خبر عن «صديق صلاح» يدخل دائرة اهتمامات روما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يهتم نادي روما الإيطالي بالحصول على خدمات المدافع الكرواتي ديان لوفرين، لاعب ليفربول الإنجليزي، مع فتح سوق الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم خط دفاعه.

وحسب صحيفة «جازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن تعاقد فريق العاصمة الإيطالية مع «لوفرين» يتوقف على نجاح النادي في توقيع عقد نهائي مع كريس سمولينج، مدافع مانشستر يونايتد الذي يقضي حاليًا فترة إعارة ضمن صفوف الذئاب.

ويأمل روما في إقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن خدمات «سمولينج» بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلا أنه في حال فشلت تلك الصفقة فسيحول الفريق أنظاره إلى «لوفرين».

وكان الكرواتي قد فقد مقعده الأساسي في تشكيلة المدير الفني الألماني يورجن كلوب الذي يفضل الاعتماد على الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز في قلب الدفاع.

يذكر أن «لوفرين» يعتبر الصديق الأقرب للنجم المصري محمد صلاح في ليفربول ودائمًا ما يتبادلا المزاح عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخلال الفيديوهات والبرامج التي ينشرها النادي على قناته.

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