شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتمسك برحيل صالح جمعة..ويطلب تغيير أرضية ملعب التتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض رينيه فايلر المدير الفنى للنادي الأهلى، استمرار صالح جمعة مع الأهلى، خلال الفترة المقبلة فى حال استمراره مع الفريق، و تلقى اللاعب العديد من العروض من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء منها عرض خليجى.

من جهة أخرى طالب الجهاز الفنى للنادى بضرورة التعاقد مع جهاز طبى أجنبى على أعلى مستوى، إلى جانب تغيير أرضية ملعب التتش بسبب كثرة إصابات اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وطمأن محمود الخطيب، رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق بشأن تحركات النادى لضم أكثر من لاعب محلى وأجنبى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقاً لرؤية الجهاز الفنى واحتياجات الفريق.

وأكد رئيس الأهلى للمدير الفنى أن النادى يتفاوض مع اللاعبين المُرشحين للفريق سواء كانوا في الدورى المصرى أو خارجه، وأبلغ الخطيب لفايلر خلال الجلسة التي جمعتهما بمقر النادى بالجزيرة أن الجهود تتواصل من أجل توفير كافة متطلبات الجهاز الفنى والفريق للموسم الجديد حيث ترغب الإدارة الحمراء في استغلال فترة تجميد النشاط حالياً بسبب وباء «كورونا» في الوقوف على احتياجات الأهلى للموسم المقبل.