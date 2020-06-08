شكرا لقرائتكم خبر عن «كورتوا» يكشف حالة «هازارد» بعد عودته من الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الحارس البلجيكي لنادي ريـال مدريد الإسباني تيبو كورتوا عن حالة زميله ومواطنه إيدن هازارد بعد عودته للتدريب مع زملائه عقب الإصابة التي أبعدته لفترة طويلة عن الملاعب.

وتعرض «هازارد» لإصابة بكسر في الكاحل خلال خسارة فريقه أمام ليفانتي في الدوري الإسباني فبراير الماضي، ليكن من المنتظر غيابه حتى نهاية الموسم واحتمالية غيابه أيضًا عن يورو 2020.

وأنقذت فترة توقف الأنشطة الرياضية في إسبانيا وأوروبا ككل موسم «هازارد» إذ حصل على فترة كافية للتعافي ليعود من إصابته ويشارك في تدريبات فريقه مؤخرًا ويصبح متاحًا للمشاركة مع الميرنجي مع استئناف النشاط.

وفي حوار مع «موفيستار»، قال «كورتوا» عن حالة مواطنه: «هازارد بخير، الإيقاع الذي لديه مفاجئ، ولكن علينا أن نسير خطوة بخطوة».

وأضاف حارس النادي الملكي: «لا يمكننا التوقع أن يكون في قمة مستواه بدون لعب، أعتقد أنه في حالة بدنية مثالية وسنحتاجه من أجل القتال على لقب الدوري الإسباني.

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