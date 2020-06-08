شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: ضابط قطري وراء تسريب عقود لاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لأعضاء الجمعية العمومية بالقلعة البيضاء، مشيدًا بوعيهم وخوفهم على كيانهم.
وقال منصور في تصريحات تلفزيونية بفضائية «الزمالك» مساء الأحد: «أغلقنا نادي الزمالك قبل الدولة بأسبوع، هذا الوعي السياسي لدى رئيس النادي، أما عن نادي 6 أكتوبر فالشركة الوطنية تسملت الموقع».
عن تسريب عقود لاعبي الزمالك، واصل منصور: «تسريب العقود يأتي من أبوسيندة ضابط المخابرات القطري».
وواصل: «منطقتا القاهرة والجيزة لاتحاد الكرة ليس لهما علاقة بتسريب عقود اللاعبين ولكن بعض الخونة».
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