شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان يمنح لاعبي ريال مدريد راحة من التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020 أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة يومين الأحد والإثنين. أضافت الصحيفة الكاتالونية، أن "الميرنغي" سيستأنف تدريباته غداً الثلاثاء، من أجل البدء في التحضير النهائي لمواجهة إيبار على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لحساب الجولة 28 من منافسات الدوري الإسباني. وتابعت: "ريال مدريد سيعقد خمس جلسات تدريبية لإنهاء التحضير لمواجهة إيبار".





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