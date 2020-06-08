منافسات الرجبي في نيوزيلندا تشهد أول عودة للجماهير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 يونيو 2020

بدأت فرق الرجبي في نيوزيلندا في الاستعدادات النهائية لاستئناف منافسات المحترفين، السبت المقبل، والتي ستشهد أول عودة للجماهير إلى الفعاليات الرياضية، منذ توقف المنافسات الاحترافية في مختلف أنحاء العالم بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد. كانت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، أعلنت رفع جميع القيود الخاصة بحجم التجمعات والتباعد الجسدي، اعتباراً من اليوم الاثنين، وهو ما يسمح للمشجعين بالعودة بأعداد كبيرة. ولن تفرض أي قيود على عدد المشجعين الحاضرين عند استئناف منافسات دوري سوبر الرجبي "أوتياروا"، اعتباراً من السبت المقبل، حسب ما أعلنه اتحاد الرجبي في نيوزيلندا عبر بيان. وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد، مارك روبينسون: "رفع القيود شكل أنباء رائعة للرياضة، نحن فخورون للغاية وممتنون لكوننا أول مسابقة رياضية احترافية في العالم تشهد مشاركة الفرق وسط جماهيرها من جديد.

