شكرا لقرائتكم العليا لليد تطلب إقامة قرعة مونديال 2021 فى بهو متحف الحضارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد عن المطالبة بإقامة قرعة كأس العالم للرجال مصر 2021 فى بهو متحف الحضارات ، على أن تقام الإحتفالية فى الـ " الأوت دور " ، مشيرا إلى أن بهو المتحف أفضل ليعطى مدلول على الحضارة المصرية و معالم مصر.

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وحددت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم مصر 2021 شهر أكتوبر المقبل موعداً مقترحاً لإقامة قرعة المونديال الأقرب إقامتها فى متحف الحضارات بالتنسيق مع الاتحاد الدولى . ويسعى اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، لإنهاء العديد من الأمور التنظيمية الخاصة بالمونديال استغلالا لفترة تعليق النشاط حالياً بسبب فيروس كورونا .

وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على تفقد متحف الحضارات بصحبة اللجنة المنظمة الأسبوع الماضى، برفقة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذى للجنة الأولمبية المصرية.