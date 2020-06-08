شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يستقر على إقامة كأس مصر فى أغسطس حال إلغاء الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إستئناف مسابقة كأس مصر فى بداية شهر أغسطس المقبل وذلك فى حالة إلغاء بطولة الدوري لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا ، ولصعوبة استكمال بطولة الدوري لضيق الوقت خاصة أنه متبقي 17 جولة حتى الآن ، وجاء استقرار الجبلاية على استئناف كأس مصر فى أغسطس لتجهيز اللاعبين بسبب منتخب مصر الأول و الأوليمبي خاصة أنه سيكون هناك توقف أجندة دولية للمنتخبات فى الفترة من 29 أغسطس حتى 8 سبتمبر وهي فرصة لإعداد اللاعبين خاصة أن فرق الأهلي و الزمالك و بيراميدز قد وصلت للأدوار النهائية لكأس مصر و معظم قوام المنتخب الأول من هذه الفرق.

من ناحية أخرى، أوصت اللجنة الطبية العليا، برئاسة الدكتور محمد سلطان والتى قام بتشكيلها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتوقيع كشف pcr على كل لاعب قبل وبعد كل مباراة، حال استئناف مباريات الدورى العام هذا الموسم، للتأكد من عدم وجود إصابات بين اللاعبين، بجانب سرعة اكتشاف أى لاعب يصاب بفيروس كورونا لعزله بعيداً عن باقى اللاعبين منعاً لتفشى العدوى.

وتتواصل اللجنة الطبية العليا مع وزارة الصحة لوضع الضوابط والإجراءات الطبية اللازمة لاستئناف النشاط الرياضى هذا الموسم، الذى تم إيقافه منذ منتصف مارس الماضى بسبب انتشار فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عدم تطبيق فكرة الجدارة الرياضية فى الدورى المصرى حال إلغائه هذا الموسم، حيث اتفق الأعضاء على اعتبار الموسم كأن لم يكن وبالتالى عدم تحديد بطل للمسابقة كما سيتم إلغاء الصعود والهبوط، ونفس الامر بالنسبة للدرجات الأدنى.

Advertisements

وكان الفيفا اقترح على الاتحادات الأهلية تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية حال الغاء الدورى بسبب جائحة كورونا، وتعنى "الجدارة الرياضية" معدل حصد الفريق للنقاط فى المباراة الواحدة، بمعنى إن فاز فريق 30 مباراة فى 30 مباراة فمعدل حصده للنقاط 3 فى المباراة الواحدة، وهكذا وفقا لعدد النقاط التى يحصدها على عدد المباريات التى خاضها خلال الموسم الجارى، وبالتالى فالجدارة الرياضية تنتصر للفرق أصحاب المراكز المتقدمة فى جدول ترتيب مختلف الدوريات وهو ما يحافظ على الجهد المبذول للاعبين والأجهزة الفنية خلال الموسم الحالى ويلغى فكرة "كأن لم يكن"، ويحجزون مقاعدهم فى البطولات القارية دون العودة للموسم الماضى واختيار نفس الفرق التى شاركت فى النسخة الحالية.

أكد الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن إقرار اللائحة الجديدة قرار الجمعية العمومية بنسبة 100%، لكن ذلك يسبقه مناقشات عديدة قبل خروج مسودة خاصة باللائحة، للعرض على الجمعية العمومية.

وأضاف نائب رئيس الجبلاية، جائحة "كورونا" تسببت فى تأخير اجتماع الجمعية العمومية فى أبريل الماضي، مع قرار مجلس الوزراء بمنع أى تجمعات.

وأشار نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة إلى أن اللائحة الجديدة ستتضمن مادة عن حقوق الإنسان، وأن هناك تعديلات ملزمة أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، منها مادة عن حقوق الإنسان، تتناول نبذ التعصب، ونبذ العنصرية، وعدم توجيه هتافات مسيئة، وعدم الخلط بين السياسة والرياضة.