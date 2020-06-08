شكرا لقرائتكم اتحاد الكاراتيه يدرس تشكيل منتخبات للصعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى تشكيل منتخبات للصعيد ، وهما منتخبى شمال وجنوب الصعيد ، بهدف وضع الصعيد في إطار المنافسات ونشر الثقافة الرياضية هناك واختيار أفضل العناصر لمنتخب مصر من خلال إتاحة الفرصة لهم في ظل هذين المنتخبين .

ومن المقرر أن يقام سيمنار تدريبي وتحكيمى قبل إقامة بطولة القطاع حتى يرفع مستوى المدربين ومستوي الحكام في الصعيد عن طريق السيمينارات قبل بطولة القطاعات بالصعيد.

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كان اتحاد الكاراتيه قرر إلغاء مسابقة كأس مصر للموسم الحالي بسبب توقف النشاط الرياضي لتفشي فيروس كورونا، جاء ذلك خلال اجتماع الدهراوي عبر الفيديو كونفرانس وفي حضور عصام عبدالرؤوف والدكتور صالح عتريس عضوي مجلس الإدارة، وأحمد رضوان رئيس لجنة المسابقات مع رؤساء ومدربي منطقتي الأقصر وأسوان.

أكد الدهراوي أنه تقرر إلغاء مسابقة كأس مصر لتوقف النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا، وصعوبة إجرائها في الفترة المقبلة، ووعد رئيس الاتحاد بعمل سيمنار للتحكيم (أون لاين عن بعد) ودورة مدربين على هامش كل بطولة قطاع جنوب الصعيد بالأقصر واسوان لرفع مستوى المدربين وعمل منتخب للأقصر واسوان ،و الاستعانه بمدرب من مدربين المنتخب القومى.

وقام مسئولي اتحاد الكاراتيه بعمل جولات في مناطق وافرع الاتحاد على مستوى الجمهورية ومناقشة اجراءات عودة النشاط الرياضى وكذلك مناقشة أهم متطلبات كل فرع، قبل استئناف النشاط والمقرر له منتصف يونيو الجارى .