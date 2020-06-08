شكرا لقرائتكم الأهلي يستفسر من الجبلاية عن موعد عودة التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر مسئولو النادي الأهلي من نظرائهم في الجبلاية على موعد عودة التدريبات، خاصة بعد الإعلان في وقت سابق عن عودة النشاط الكروي بشكل تدريجي بداية من يوم 15 يونيو الجاري، خاصة وأن ذلك الأمر يحتاج للعديد من الاستعدادات والتجهيزات داخل مقر النادي، في الوقت الذي طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من إدارة ناديه تحديد موعد عودة النشاط الرياضي بالتحديد لوضع البرنامج الاستعدادي المناسب، خاصة وأن الكاف كان قد أكد على استكمال بطولة دوري أبطال افريقيا ،حيث يضع فايلر نظامين في الوقت الحالي، الأول في حالة عدم استكمال بطولة الدوري والثاني في حالة استكمالها، خاصة وان بطولة افريقيا تمثل التحدي الأول لفريق الكرة بالأهلي هذا الموسم.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.