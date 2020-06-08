شكرا لقرائتكم وكيل جيرالدو عن رحيله: اللاعب يريد الأهلى.. ولا توجد أندية لضمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هشام التونسى، وكيل الأنجولي جيرالدو جناح النادي الأهلي أن الإدارة الحمراء لم تبلغه برحيل اللاعب في الصيف، كاشفاً أن اللاعب لديه رغبة في استكمال مسيرته مع الفريق الأحمر، مضيفاً أن الدولي الأنجولي لا يملك حالياً أي عروض رسمية للرحيل، وأرتبط أسم جيرالدو بالرحيل عن الأهلي خاصة في حالة تفعيل اتحاد الكرة للائحة تقليص عدد اللاعبين الأجانب في الأندية بالموسم المقبل من 5 الى 3 لاعبين، في الوقت الذي يوجد على قوة الأهلي 6 لاعبين أجانب بجانب وجود رغبة من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في التعاقد مع مهاجم أجنبي علي الأقل في الميركاتو الصيفي القادم.

Advertisements

وأرتبط أسم جيرالدو بأكثر من نادي أبرزهم ناديه الأصلي أول أغسطس الأنجولي والنجم الساحلي التونسي والذي دخل في مفاوضات سابقة معه وبالتحديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلا أن اللاعب رفض فكرة اللعب فى تونس وأغلق الباب أمام عرض النجم الساحلى الذى لم يرتقى لمرحلة الجدية ولم تتعدى المفاوضات مرحلة الكلام الودى، وبخلاف العروض الخارجية، هناك عروض محلية من الدورى المصرى وصلت للجناح الأنجولى، لكن اللاعب رفض فكرة الاستمرار فى الدورى المصرى إذا ما رحل عن القلعة الحمراء بشكل رسمى بنهاية الموسم الجارى المُجمّد حالياً بسبب تفشى وباء "كورونا"، وأعلن اللاعب أنه سيرحل لأحد الدوريات الخارجية حال الرحيل عن الأهلي.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.