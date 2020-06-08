شكرا لقرائتكم الجناينى: اللجنة الخماسية ليست بعيدة عن الأندية.. واجتماعات بعد حسم الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، أن ما يتردد حول وجود تباعد بين اتحاد الكرة والأندية فى هذه المرحلة هو أمر غير حقيقى على الإطلاق، مشددا على احترامه لجميع الأندية ومجالس إداراتها، وأوضح رئيس اتحاد الكرة أنه ينتظر حسم الدولة المصرية قرارها النهائى بشأن عودة الدورى، حتى يعقد اجتماعات فورية مع الأندية لمناقشة توابع القرار، ففى حالة استكماله سيتم الاجتماع بغرض مناقشة تطبيق الاجراءات الاحترازية اللازمة لعودة الدورى، وفى حالة الالغاء سيكون الاجتماع بهدف مناقشة الاستعداد للموسم الجديد والاجراءات اللازمة له والمواعيد الخاصة به نظرا لكثرة التوقفات التى ستخلله.

وقال الجناينى لـ"الخليج 365"، إن خطاب الفيفا لاتحاد الكرة ولجميع الاتحادات الأهلية يتضمن لأول مرة أن الحكومات هى المنوطة بتحديد مصير النشاط الرياضى والمسابقات المحلية، لذا ينتظر اتحاد الكرة موقف الحكومة المصرية وفى ضوء القرار سيتم التحرك من جانب اتحاد الكرة الذى يمتلك أكثر من سيناريو لعودة الدورى فى أى وقت، مشيرا إلى أن الدورى الألمانى الذى تم استئنافه مؤخرا عاد بعد موافقة الحكومة الألمانية على سبيل المثال.

وشدد رئيس اتحاد الكرة على التواصل المستمر مع جميع الأندية، وأن اتحاد الكرة طلب من الأندية أكثر من مرة إرسال مقترحاتها بشأن اللائحة كما عقد أكثر من اجتماع مع ممثلى الجمعية العمومية، كما أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات جديدة لمناقشة بنود اللائحة قبل اعتمادها وإقرارها.

على صعيد متصل، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، استحداث عقوبات جديدة فى لائحة لجنتى القيم والأخلاق الخاصة بالموسم الكروى الجديد، فى حالة وجود هتافات عنصرية من الجماهير ضد اللاعبين في المباريات خلال الموسم المقبل بمختلف الأقسام.

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وكشف مسئولو اتحاد الكرة، إن وجود هذا البند يعني وجود عقوبات مشددة في الفترة المقبلة ضد الهتافات العنصرية ضد أى لاعب خاصة وأن هذه الظاهرة تكررت فى الفترة الأخيرة وأبرزها مع اللاعب محمود شيكابالا لاعب نادى الزمالك لذا يرغب اتحاد الكرة فى ردع من يتجاوز من الجماهير حفاظا على استقرار المسابقات وسلامة الجماهير.

أكد الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن إقرار اللائحة الجديدة قرار الجمعية العمومية بنسبة 100%، لكن ذلك يسبقه مناقشات عديدة قبل خروج مسودة خاصة باللائحة، للعرض على الجمعية العمومية.

وأضاف نائب رئيس الجبلاية، جائحة "كورونا" تسببت فى تأخير اجتماع الجمعية العمومية فى أبريل الماضي، مع قرار مجلس الوزراء بمنع أى تجمعات.

وأشار نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة إلى أن اللائحة الجديدة ستتضمن مادة عن حقوق الإنسان، وأن هناك تعديلات ملزمة أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا"، منها مادة عن حقوق الإنسان، تتناول نبذ التعصب، ونبذ العنصرية، وعدم توجيه هتافات مسيئة، وعدم الخلط بين السياسة والرياضة.