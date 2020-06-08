شكرا لقرائتكم الزمالك يغلق أبواب فريقه بـ"الضبة والمفتاح" أمام رحيل أى لاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت إدارة الكرة بنادى الزمالك لافتة "مغلق بالضبة والمفتاح" على باب رحيل اللاعبين الأجانب عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما قرر مسئولي الزمالك تأجيل رحيل اللاعبين الموجودين بصفوف الفريق لحين الانتهاء من منافسات دورى أبطال أفريقيا، خاصة أن الأبيض لديه مواجهة قوية مع الرجاء المغربى، فى نصف نهائى البطولة، وتنتظر إدارة الكرة بالنادى تحديد موعدها فى الفترة المقبلة من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

*محمد أوناجم

بداية جدد مسئولو الزمالك التمسك بالمغربى محمد أوناجم، جناح الفريق، بعد الاتصالات التى دارت خلال الأيام الماضية بين اللاعب وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، وشهدت الحديث حول رغبة النادى فى استمراره ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعد التقارير المختلفة حول رحيله عن الأبيض لرغبة النادى فى ضم ثنائى أجنبى جديد الموسم المقبل.

وشهدت الفترة الماضية حديث الصحف المغربية حول مستقبل محمد أوناجم خاصة بعد العروض التى تلقاها اللاعب المغربى خلال الفترة الماضية تمهيداً للانتقال لأى منها بداية من الموسم الجديد، وعبر نادى الوحدة السعودى لكرة القدم عن رغبته فى الاستفادة من خدمات أوناجم وضمه لصفوفه خلال الميركاتو الصيفى المقبل

ومن جانبه أعرب المغربى محمد أوناجم، ارتياحه الشديد بالتواجد وسط صفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، موضحًا إنه لا يوجد سبب يدفعه للرحل عن القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة، خاصة وإنه على علاقة طيبة بجميع اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

أضاف أوناجم فى لايف عبر انستجرام، إنه غير راضٍ عن المستوى الذى قدمه مع الزمالك فى الفترة الماضية، وإنه مازال يمتلك الكثير من الامكانيات والمهارات التى سيسعى فى الفترة المقبلة لإظهاراها وخدمة الفارس الأبيض.

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وأشاد اللاعب المغربى بمرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة، لافتًا إلى إنه يتعامل معهم مثل الأب، ويسعى جاهدًا لتوفير كافة متطلبات الفريق.

وشارك أوناجم فى 22 مباراة مع الزمالك حتى الآن حيث استطاع أن يسجل ثلاثة أهداف بجانب صناعته أربع تمريرات حاسمة، وتألق بجانب مواطنه أشرف بنشرقى وقادا فريقهما لإحراز لقبى السوبر المصرى على حساب غريمهم التقليدى الأهلي، ولقب السوبر الأفريقى أمام الترجى التونسي، إضافة لبلوغ نصه نهائى دورى الأبطال الذى يواجهان خلاله الرجاء الرياضى .





*أشرف بن شرقى

ونفى نادى الزمالك رحيل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، خاصة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض تمسك باستمرار بن شرقي ورفض أي عروض للرحيل اللاعب في الميركاتو الصيفي ، نظراً لأنه أحد الأعمدة الأساسية للفريق في الفترة الماضية وأحد مفاتيح اللعب في خطة المدرب الفرنسي .

وقال مسئولو الزمالك أن أشرف بن شرقي لا يدرس الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية، وأنه أبلغ مسئولي القلعة البيضاء باستمراره في القلعة البيضاء .

وسبق أن كشف المغربى كريم بلق، وكيل أشرف بن شرقى نجم الزمالك، حقيقة امتلاك اللاعب شرطًا جزائيًا فى عقده بعد تصريحات اللاعب فى أحد برامج المقالب حول تلك المسألة، ليوضح وكيله أن بن شرقى لا يمتلك شرطًا جزائيًا فى عقده، وأن العلاقة بينه وبين مسئولى الزمالك على أفضل ما يرام ويشعر بالراحة داخل القلعة البيضاء، وأنه لن يفعل أى أمر فى مشواره سوى بالعودة إلى إدارة الزمالك سواء إدارة النادى أو إدارة الكرة التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور.

وقال وكيل بن شرقى لـ"اليوم السابع"، إن اللاعب يتحدث معه عن المعاملة الطيبة التى يلقاها داخل القلعة البيضاء وسيكون جاهزًا للعودة على أول طائرة لفريقه فور استدعائه من جانب إدارة الكرة بالزمالك، حيث يتواجد حاليا فى المغرب، عقب توقف النشاط الكروى فى مصر لتجنب انتشار فيروس كورونا، منذ منتصف شهر مارس الماضى ويحرص على خوض تدريباته بصفة مستمرة مع متابعة من جانب الجهاز الفنى وإدارة الكرة بالقلعة البيضاء للحفاظ على مستواه خاصة فى ظل الاستعداد للمشاركة مع فريقه عقب استئناف النشاط الكروى.





*فرجانى ساسى

فيما ينتظر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، عودة فرجانى ساسى إلى القاهرة، عقب انتهاء فترة تعليق النشاط الكروى، التى تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل فتح باب تجديد عقده بصورة رسمية، حيث يحرص ساسى على التواصل مع أمير مرتضى، بصورة شبه يومية، للتأكيد على خوضه المران بشكل منتظم فى تونس، على أن يعود إلى القاهرة فور تحديد مصير النشاط الكروى بعد تعليق مسابقة الدورى.